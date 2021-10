Ana Paula PRANGE (LOBAO)

Psychologue et psychothérapeute, je reçois des personnes qui désirent travailler sur elles-mêmes.



Je cherche toujours à m'adapter aux problématiques, à la personnalité et aux caractéristiques propres à chaque individu. Mes compétences sont de l'ordre de :



- L'écoute active et bienveillante inspirée de lApproche Centrée sur la Personne



- La compréhension approfondie des phénomènes psychosomatiques, de lhypersensibilité et du manque de confiance en soi



- La sensibilisation aux problématiques intergénérationnelles et interculturelles



- L'expertise des rapports entre le travail et la santé psychique, ainsi que des questionnements liés à l'évolution professionnelle



- La connaissance d'approches thérapeutiques telles que l'EMDR, recommandées pour le traitement de traumatismes et de blocages qu'y sont liés.