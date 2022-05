Laetitia PRANGE

Ma pédagogie vise à ACCOMPAGNER DES INDIVIDUS, DES GROUPES ET DES ORGANISATIONS À CONSTRUIRE LEURS PROJETS INDIVIDUELS ET /OU COLLECTIFS :



 Pour une organisation :

- Identifier les projets de changement de l’organisation et de ses membres, et leurs perceptions par les différents acteurs ;

- Soutenir l'alliance entre les stratégies organisationnelles et celles des acteurs internes ;

- Accompagner à créer et à communiquer une vision commune des projets ;

- Accompagner la pensée réflexive des acteurs ;

- Soutenir l’institutionnalisation des nouveautés ;



En soutenant chacun à trouver sa place dans les projets institutionnels ;

En favorisant l’éveil des singularités ; la montée en compétences et la contribution de chacun au développement de l'organisation.



 Pour une personne en recherche de changement, en période de transition :

- Élaborer et mettre en œuvre d’un projet personnel et/ou professionnel ;

- Gérer les périodes de transitions et d'évolution de carrière : entrée dans la vie active, changement professionnel, prise de fonction ou changement de fonction, Valorisation des Acquis de l'Expérience …



En élaborant, par la méthodologie de la Recherche-Action, un bilan expérientiel et prospectif afin de construire son projet et de renforcer son sentiment d'efficacité personnelle.



Ainsi, fondée sur une pédagogie participative et active centrée sur les personnes / groupes / organisations, j'interviens tant dans le domaine :



- De la formation pour adultes, en qualité de Formatrice.

- Du coaching, en qualité d'Accompagnatrice par la Recherche-Action.

- De la pédagogie, en qualité d'Ingénieure de la E-Formation.



Pour obtenir des précisions au sujet de mes prestations, je vous communique l'adresse de mon site internet : https://www.laetitiaprange.com/



Mes compétences :

Accompagnement

Analyse des pratiques

conduite de changement

Empowerment

Formation

Intervention sociale

intervention sociale d'intérêt collectif

Recherche

Recherche Action

E-ingénierie pédagogique

Scénarisation et conception de module de formation

Conduite du changement, notamment du changement di