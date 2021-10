Anaïs PICARD (BLAIN)

Passionnée d'impact environnemental et social, je suis convaincue que chaque structure peut contribuer à un monde et des modes de vie plus durables.

Je bénéficie de 10 ans dexpérience en définition et pilotage de la stratégie Développement Durable, de la transformation et conduite du changement dans une entreprise internationale de cosmétique et de textile.

Je souhaite diriger un pôle de transformation et dinnovation pour développer des modèles économiques en y intégrant la RSE.



Mes compétences :

Développement Durable

Conduite du changement

Transformation

Gestion de projet

Coordination de projets

Relations internationales

Communication corporate

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Stratégie

Prospective