Marie Amelie ORMIERES

Portée par un impact positif sur Terre ! Du commerce équitable, à l'autonomisation des personnes et à la société inclusive, je crois en linterdépendance, la relation, l'empathie et l'action !



15 ans d'expérience au niveau international (ONG, Industrie, PME) et > 5 ans de pratique et de formation en développement personnel, je combine aujourd'hui une vision systémique des défis humains, du fonctionnement d organisations et de leurs gouvernances, et plus globalement des défis autour du changement tant au niveau personnel que professionnel.



Créée en 2020 en période de transformation globale, MAO est un Cabinet d'Explorations Conscientes qui accompagne les femmes et les hommes en quête de courage et de liberté intérieure pour occuper leur place, briller à leur plus haut niveau et contribuer à un monde inspiré par le cœur.



Je parle couramment français et anglais.