Andre HEITZ

Ingénieur expert nucléaire.

Analyse des événements significatifs de sûreté du parc électronucléaire français.

Préparation du programme de mise en service du poste d'eau de la centrale EPRtm de Flamanville.

En charge de l'analyse d'impact de l'Arrêté INB du 7/02/2012 et de la formation des formateurs à l'arrêté INB.

Ingénieur formateur au fonctionnement des centrales nucléaires REP et de méthodes d'intervention sur centrales REP.

Formateur au fonctionnement des tranches électronucléaires pour EDF.

Ingénieur d'études chargé de l'établissement de programmes d'essais de mise en services dans le domaine de l'énergie nucléaire de 1992 à 2000.

Ingénieur chargé d'essais et de coordination de démarrage des centrales nucléaires de 1985 à 1992.



Mes compétences :

Aéronautique

Chargé d'affaires

Ingénieur

Energie électronucléaire

Pédagogie