Andre HUGUENIN

Doté d’un sens aigu de l’engagement et de la responsabilité, mon tempérament de manager pragmatique et orienté résultats m’a permis de bâtir des relations de travail fructueuses et pérennes avec mes collaborateurs et mes clients.



Mes compétences :

Management

Animation de formations

Recrutement

Accompagnement au changement

Commercialisation des produits techniques

Direction commerciale

Direction technique

Gestion de projet

Gestion des stocks

Reporting

Analyser les besoins et définir les objectifs

Rigueur

Résistance stress

KPI

Contact client

Relationnel

Budgets

VIDEOSURVEILLANCE

Alarme intrusion et domotique

Contrôle d'accès

Protection incendie