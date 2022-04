Andre LABORIE

Fort d’une expérience au sein de grands groupes, j’ai pu acquérir un savoir-faire, une maîtrise et une expertise majeure dans mon domaine de compétence.

Véritable leadership, je suis prêt à relever de nouveaux défis, en intégrant une équipe dans le cadre d’une collaboration efficace, fructueuse et durable.

Exigence et discernement, mais aussi, cohésion et esprit d’équipe m’animent en permanence.

Ces comportements associés à mes valeurs d’intégrité, d’équité et de transparence seront les garants des succès à venir.

Vision opérationnelle du business, sens stratégique et tactique, serviront de base pour renforcer les positions, conquérir de nouveaux marchés et développer le chiffre d’affaire.

Je maîtrise mon développement professionnel et recherche l'entreprise qui me donnera l'opportunité de me développer et d'imprimer ma marque.



Mes compétences :

Adaptabilité

Ecoute

Sens du contact

Sociable