André-Laurent BERNARD

En plus de l'activité que j'exerce aujourd'hui dans la recherche de nouvelles motorisations en accord avec le développement durable, la préservation de la planète, j'ai été :

fondateur d'une entreprise de spectacle équestre

gestionnaire du Théâtre le Palace à Paris



Ces occupations n'étaient que des fenêtres ouvertes, pour m'aérer l'esprit, focalisé sur la recherche. Celle-ci étant polarisée sur deux voies :

- la première consistant (autour d'activités techniques assez pointues : étude et fabrication d'éléments de mesure de température, de débit, d'appareils de traitement de gaz par adsorbtion, ingéniérie etc...) à replacer les techniciens au centre des structures. Sous le label de Techniciens sans Frontières, plus de 4500 free lances, dont à l'année un millier (compte tenu du turn over) exercèrent leur art à plein temps sans aucun dépôt de bilan !

La seconde voie de recherche depuis les années 2000 consista à chercher (et à trouver) une équivalence mathématique et physique au concept du groupe TSF. Nous avons ainsi fait la démonstration que ce n'était pas seulement la recherche d'énergie nouvelle qu'il fallait impulser mais plus rationnellement et plus pragmatiquement la recherche consistant à mieux utiliser les énergies existantes et à donner leur chance aux énergies renouvelables.



Mes compétences :

Air Comprimé