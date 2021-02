Lucette SAINT-HONORE

Diplômée en vente, gestion et expertise immobilière à l'ICH Montpellier, j'ai exercé la fonction de consultant en immobilier (chasseur immobilier pour être plus précise) et expert en évaluation pendant 4 ans. Aujourd'hui, cela fait quelques années que je me suis tournée vers le conseil en gestion patrimoine.



L’esprit d’entreprise ne m’ayant pas quittée, ayant le goût des challenges et du conseil, j'espère à travers Viadeo aussi bien me faire connaître et proposer mes services que tout simplement partager des idées dans le domaine de l'entreprenariat, l'immobilier, les finances... Et qui sait, peut-être partager des intérêts communs et mettre en place des partenariats.



A bientôt.



Mes compétences :

Finance

Immobilier

Conseil

Analyse

Négociation

Golf

Gestion de projet

Management