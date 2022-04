André LE CALVEZ

Auditeur Qualité, expert en recherche bactériologique terrain



Expert en qualité, j'offre mes compétences au sein de la direction qualité, comme auditeur.

Je propose :

- d'effectuer des audits internes sur les différents sites, des audits externes chez les fournisseurs de matières premières et articles de conditionnement.

-d'assurer la relation client pour améliorer la satisfaction et être à son écoute.

-d'effectuer du conseil et de l'assistance technique en qualité hygiène et sécurité alimentaire.

-homme de terrain, expertise en recherche de points critiques HACCP



Responsable, rigoureux, organisé, investigateur, homme de terrain, mobile et anglophone, j'ai la capacité à convaincre, à fédérer autour d'enjeux d'assurance qualité.



Mes compétences :

Iso 22000

Iso 9001

BRC

IFS

Haccp

Expert en qualité

Manager

Mobile

Homme de terrain

Expert en nutrtion infantile

Auditeur interne et extene

Pédagogue et formateur