André LE ROUZIC

Suite à l'obtention de mon diplôme en sciences de gestion, j'ai fait le choix de débuter ma carrière professionnelle à Paris en contrôle de gestion. Depuis maintenant plus de 10 ans je me perfectionne en gestion d'entreprise. J'ai eu l'opportunité de découvrir différents secteurs d'activités, dans différentes régions, dans différentes entreprises avec comme objectif d'acquérir une vision transversale de la finance et de la gestion en général.



De la création d'un poste de trésorier groupe dans une société côtée, en passant par la participation à plusieurs projets SAP, ou encore la réalisation de budgets et de reportings grâce à Excel et SAP, j'ai eu la chance de pourvoir démontrer mon expertise et mon professionnalisme pour être reconnu et recommandé.



J'ai notamment eu l'opportunité de pouvoir devenir vacataire à l'Université de Bretagne Sud pour dispenser des cours sur Business Object en Master 2.



Depuis je me suis spécialisé en comptabilité analytique pour le groupe Neovia afin d'accompagner les changements d'organisation des systèmes d'informations et répondre au plus près aux besoins d'analyse des business developers.



J'ai ainsi participé à la mise en place d'un core model analytique où toute la structuration des hiérarchies a été revue en profitant d'un projet d'upgrade vers une solution SAP ECC6 HANA avec New GL. J'ai accompagné le controlling dans cette démarche de changement en leur faisant profiter de toutes les possibilités offertes par la solution. En parallèle j'ai également participé à un projet de fast close qui a permis au groupe de gagner deux jours sur les clôtures mensuelles. J'ai su me faire reconnaître en tant qu'interlocuteur incontournable sur la gestion du module controlling de SAP. Intégré dans un centre de service partagé, je suis l'interlocuteur unique du controlling dans le cadre des clôtures.



Conduite du changement, organisation et rigueur font partie de mon quotidien.



Mes compétences :

SAP

Contrôle de gestion

Informatique

Placements financiers

Reporting comptable et financier

Trésorerie d entreprise

Cash pooling

Reporting Données Excel

Rédaction de procédures

Reporting SAP

Finance d'entreprise

SEPA

Gestion budgétaire

Gestion de l'endettement

Visual basic application

Management

Comptabilité analytique