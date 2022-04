André MORNARD

Disposant d'une grande expérience dans les bases de données relationnelles et la conception de systèmes d'information,

je me suis peu à peu intéressé à l'informatique décisionnelle, apellée Business Intelligence par les anglo-saxons.

A tel point que je suis reconnu maintenant comme un expert du domaine, en particulier de la suite BusinessObjects.

J'ai conçu et mis en place des entrepôts de données de diverses tailles, ainsi que les flux de données destinés à les alimenter.

Intéressé par toutes les facettes de l'informatique, je n'ai pas oublié d'autres domaines comme le développement Web dans lequel mes expériences même les plus anciennes se révèlent toujours utiles.



J'ai rejoint une entreprise à taille humaine, Syncer, spécialisée dans l'informatique décisionnelle. Nous proposons des prestations sur de nombreux outils comme Kognos, BusinessObjects, Informatica, Talend, BODS et BODI.

Que vous soyez une entreprise en recherche de compétences rares ou un professionnel en recherche d'un poste dans le métier de la prestation de services informatiques, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter ma société.





Mes compétences :

Data warehouse

BI

ETL

Business Objects

Business Intelligence

Gestion de projet