André NOGUES

Désormais en retraite,

Après des études d'ingénieur ICAM (Arts et Métiers) à Lille, j'ai démarré mon parcours professionnel en 1981, dans une petite société informatique du Nord de la France, SEGIN.

21 ans plus tard, je quittais cette même société devenue une des premières SSII européennes, Atos Origin, pour rejoindre le service monétique de Banque Accord.

En 2007, j'ai rejoint Monabanq, dans le service organisation, et ai été nommé responsable de moyens de paiements.

Depuis septembre 2012, j'ai pris la responsabilité de l'équipe "Gestion du commerce" au sein de CM-CIC Services, dans la filière Monétique.

Toujours au sein de la filière Monétique de CM-CIC Services, depuis juin 2014, je participe à la création d'une équipe projet MOA dédié au projet international MONETICO.



Mes compétences :

COBOL

SQL

Informatique

Gestion de projet

Monétique