André SOUPAULT

Titulaire du Titre de Comptable Assistant, je me suis forgé une expérience professionnelle solide pendant 10 années en exerçant la fonction d’Aide comptable dans l’entreprise GPDECORS dans le service fournisseur. J'ai donc été amenée à effectuer les missions de la comptabilité : (saisir de factures nationales et internationales, rapprochement des factures avec les bons de livraisons, gestion des fournisseurs, rapprochement bancaire, comptabilité générale, classement et archivage, travaux administratifs…)



Mes compétences :

Rapprochement bancaire

Immobilisation

Facturation

IBM AS400 Hardware

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Gestion des litiges

Paie

Comptabilité fournisseurs

Comptabilité clients

Suivi des fournisseurs

Relation fournisseurs

Gestion clients