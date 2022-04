André TERRIVEL

Depuis l’obtention du Master Marketing opérationnel en Juillet 2005, j’occupe différentes fonctions de responsabilités en intérim.



Ces missions m’ont donné l’occasion de découvrir des activités variées : j’ai assisté pendant six mois le chargé d’études affichage chez Carat Expert, puis j’ai assisté le chargé d’études sondages chez La voix du Client pendant quatre mois. De plus, j’ai réalisé des études de satisfaction pour Super U et pour la Grande Récré. J’ai également été chargé de clientèle pour Clientlogic partenaire de Neuf Telecom. Enfin, j’ai eu une expérience très enrichissante pour Art Vision où je proposais la mise en place de supports publicitaires.



Ces emplois m’ont permis d’accroître mes capacités d’adaptation et de me mettre au fait des nouveaux process d’études. Mes années en école de commerce m’ont permis d’avoir un très bon bagage sur l’univers du marketing opérationnel.



Par ailleurs, mon CV vous exposera mes compétences techniques. Cependant, je souhaite vous préciser que ces expériences professionnelles m’ont aussi aidée à réfléchir aux types d’entreprises dans lesquels je serais plus susceptible de m’épanouir. Le milieu des études marketing en fait incontestablement partie, en ce sens qu’il est l’un des seuls qui allie les qualités d’esprit d’analyse et du goût des chiffres et les exigences posées par les contraintes extérieures.



Mes compétences :

Vendeur d'espaces publicitaires

Communication - Media Télévision

Administrateur de production