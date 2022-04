Andre-Yves TURQUIN

Depuis Avril 2010:

Directeur Exécutif de la Société A.D.N à Alfortville (94). Gestion et développement de l'activité sur la zone export.



De Juin 2008 à Fev 2010:

Responsable des Ventes au sein du groupe Acer à Puteaux (92).



Mise en place et développement de la nouvelle ligne de produits Acer Smartphones en France et au Bénélux.



De Jan 2007 à Juin 2008:

Responsable Achat Senior à la direction des achats de Packard Bell à Puteaux (92).



Gestion des achats stratégiques - Portefeuille de 500 Millions d’euros à travers des fournisseurs internationaux leaders sur leurs marchés.



De Janv 2005 à Dec 2006

Responsable des Achat Outsourcing à la direction des opérations de NEC Computers International (NEC CI) à Angers (49):



Implémentation et suivi commercial de la sous-traitance industriel du groupe en Europe de l’Est et en Chine. Gestion et suivi de l'externalisation des achats et des approvisionnements.





De Juin 2002 à Dec 2004

Acheteur Senior a la direction des achats NEC Computers International (NEC CI) à Angers (49) - Portefeuille achat de 60 Millions d’euros via les leaders de la fabrication de cartes électroniques pour PC (ASUS, GIGABYTE, MSI,...)



De Mars 2000 à Mai 2002

Acheteur Junior sur le site de Fabrication de Compteurs d’électricité, SCHLUMBERGER à Poitiers (86) - Portefeuille achat de 10 Millions d’euros à travers les leaders de la distribution électronique européenne



Mes compétences :

Achat

acheteur

Acheteur industriel

Acheteur informatique

Commerciale

Informatique

Relation commerciale

Responsable des ventes

Responsable supply chain

Smartphones

Supply chain

ventes