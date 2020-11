Andréa KURTZ-CHALOT

Actuellement chef de projet sur plusieurs produits au sein d'ARCADOPHTA, je mets au profit de l'ophtalmologie mes compétences en conception de dispositifs médicaux sous système qualité ainsi que mon expertise spécifique pour leur évaluation biologique et l'élaboration d'interfaces utilisateur adaptées à leur indication.



Maintenir et enrichir mon réseau professionnel me semble primordial pour rester connectée à l'actualité passionnante et en perpétuelle évolution du secteur de l'ingénierie biomédicale.



De plus, je souhaite faire évoluer ma carrière et suis donc à l'écoute d’opportunités variées.



Mes compétences :

Recherche

Réglementation BPF

Nanotoxicité

93/42/CEE

Norme ISO 13485

Traitement d'images

Norme ISO 9001

Culture cellulaire

90/385/CEE

Endotamponades