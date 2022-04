Andrew SETTE

Dirigeant international avec plus de 25 ans d’expérience dans les domaines de la Qualité, des Affaires Réglementaires, de la R&D et de la Production pour les industries du Dispositif Médical, du Diagnostic In Vitro, du Médicament et des Systèmes à usage unique pour la Biotechnologie.



Mes compétences :

Root Cause Analysis

Lifecycle Management

GMP

Assurance qualité

Validation

Business planning

Norme ISO 13485

Audit qualité

Norme ISO 9001

Contrôle qualité

Gestion de la qualité

Documentation

Animation de formations