Andrew TAPLIN

Le métier de Déclarant en Douane ne cesse d’évoluer et l’importance de la communication et des connaissances au niveau international est plus que jamais impérative pour apporter au client une qualité de service afin de se démarquer de la concurrence.



J’occupe les fonctions de déclarant en douane et d’agent de transit Import et Export Aérien depuis 2007 au sein des transitaires de renommé international. Au cours de ces 8 dernières années, j’ai su acquérir de réelles compétences en matière d’organisation et de relationnel dans ce domaine.



Ce métier est passionnant et les fonctions qui m’incombent sont particulièrement intéressantes et variées. Aujourd’hui je souhaite intégrer une entreprise dynamique dans laquelle je saurai évoluer dans mon poste de déclarant en douane et mettre à profit mes compétences et mon envie d’aller de l’avant



Mes compétences :

Aerien Import

Aerien Export

Déclarant en Douane

Route International

Service Clientèle

Organisation du travail

Satellit

Microsoft Word

Microsoft Excel

Import/Export