Andrew TAPLIN

Je suis bilingue anglais/français et possède des connaissances en allemand, italien et russe. J'ai fait mes études supérieures à l’Université d’Oxford puis j'ai préparé successivement les diplômes britannique (chartered accountant) et français d’expertise comptable. Avant de créer mon propre cabinet en 2002, j'ai accumulé une expérience considérable des entreprises au cours de 27 ans de carrière, à des postes de responsabilité, dans des cabinets d’audit et de conseil renommés (Deloitte, PricewaterhouseCoopers) ainsi que dans de grands groupes industriels (le conglomérat américain ITT et plus récemment PSA Peugeot Citroën), effectuant des missions aussi bien en France qu’à l’étranger (Europe de l'Ouest, Europe Centrale, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Etats-Unis).



Mon expérience antérieure est présentée plus en détail ci-dessous, de même que mes activités professionnelles actuelles organisées autour de deux pôles distincts mais complémentaires :



• Le conseil en affaires et gestion d'entreprise - voir http://ataplin.monsite-orange.fr

• La traduction commerciale, juridique, financière et comptable entre le français et l'anglais, dans le cadre d'une SARL dénommée La Traduction Comptable - voirArray



Schématiquement, je suis capable d'entreprendre toutes sortes de missions requérant de solides connaissances en droit, comptabilité, fiscalité et gestion, ou dans d'autres disciplines analytiques, ainsi qu'une parfaite maîtrise du français et de l'anglais. Ma signature d'entreprise - "Vos problèmes et nos solutions" - met l'accent tout à la fois sur ma volonté du sur mesure, de l'assurance d'une réponse adaptée aux besoins des clients, de l'offre de plusieurs solutions le cas échéant (à charge pour le client de choisir alors en toute connaissance de cause), mais aussi sur ma capacité, en liaison avec quelques autres professionnels partageant les mêmes compétences et les mêmes valeurs de service, à répondre dans des délais rapprochés à des demandes même importantes.



Mes compétences :

Anglais

Audit

Commerciale

Comptabilité

Comptable

Conseil

Consultant

Droit

ENQUETEUR

Expert

EXPERT COMPTABLE

fiscalité

Gestion risques

Investigation

Juridique

Management

Management consultant

Recherche

Traducteur

Traduction

Traduction commerciale