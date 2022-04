Domaines de prédilections:

- veille macroéconomique et sectorielle

- contact/échange avec les autorités locales et institutions internationales

- identification des secteurs porteurs pour l'économie

- promotion des investissements et orientation des investisseurs

- accompagnement utilisateur et dépannage informatique à distance



Mes compétences :

IOS et Android

Jailbreak

Sécurité informatique

Business development

Infographie