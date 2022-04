Andrialemirovason LUDOVICA

Une idée d’entreprise innovante en Mayenne ? Laval Mayenne Technopole offre plusieurs programmes d’accompagnement qui couvrent tous les spectres de la création d’entreprise.

- Etudiant, tu souhaites créer ta boîte ? Découvre Les Entrepreneuriales.

- Porteur de projet, tu as une idée et tu souhaites être accompagné ? Inscris-toi au programme IDFactory by LMT, ou à Idenergie, startup accelerator.

- Tu es prêt à te lancer et à créer ta startup ? Découvre notre incubateur, UP !

- Tu es une femme, et tu souhaites faire partie d'un réseau d'entrepreneures innovantes comme toi ? Rejoins Laval Mayenne Pionnières.

- Tu as développé un produit innovant B2C et tu souhaites tester sa commercialisation auprès du grand public, notre boutique Neoshop est faite pour toi !



Découvre aussi toutes nos actions sur :Array



