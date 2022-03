Angelina ASTIER

Diplômée de Sciences-Po Toulouse et après une Master Pro en Planification des Politiques de Développement Local, je mets à profit mes différentes expériences du secteur de l'éducation au service des entreprises de la région. En outre, je mets à l’épreuve mes capacités commerciales et relationnelles dans la gestion de projets ambitieux et humains.



Spécialisations :

- Évaluation des besoins des entreprises et mise en œuvre des projets de développement

- Marchés publics, négociation commerciale et plans de financement/formation

- Recrutement des stagiaires et suivi des dossiers

- Gestion administrative, veille juridique et évaluation





Mes compétences :

Communication

Développement local

Education

Formation

Pilotage

Pilotage de projets

Politiques de développement

Relations entreprises

Ressources humaines

Secteur associatif

Informatique

Gestion de projet

Management

Enseignement