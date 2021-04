Angélique FAURE

Passionnée de développement ressources humaines, mon cursus universitaire ainsi que mes diverses expériences professionnelles, notamment dans le milieu industriel, m’ont permis d’acquérir un certain nombre de savoir-faire dans la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, le recrutement, la formation professionnelle, l'administratif ainsi que la gestion de projet RH.

Mon sens du relationnel, mon esprit d'équipe et ma discrétion me permettent de m'adapter à des contextes divers et variés.



Mes compétences :

GPEC

Psychologie du travail

Formation professionnelle continue

Gestion de projets RH

Analyse du travail et de l'activité