Angélique GRILLOT

A la suite de l'obtention d'une licence professionnelle gestion des ressources humaines, j'aimerais proposer mes services pour un poste d'assistante en ressources humaines.



Ma formation me permet d’être très polyvalente dans un service RH. J'ai dès à présent des connaissances complètes dans le domaine et notamment concernant les techniques de la paie, le droit du travail, l’administration du personnel, la formation, la GPEC, le management, la communication… Une diversité de techniques que j'ai pu rencontrer lors de mon stage de fin d'études en cabinet comptable.



Je souhaite mettre mes compétences à profit pour une entreprise et développer mon expérience professionnelle.



Mes compétences :

Gestion des RH

Gestion administrative

Comptabilité