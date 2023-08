Angélique SAUNIER

Après avoir vécu une expérience de 14 ans dans la vente, j'ai voulu prendre un nouveau virage et me reconvertir dans l'insertion professionnelle afin d'accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi dans leurs recherches. Ce projet a abouti à l'obtention du titre professionnel. Néanmoins je n'ai jamais tenu de poste de CIP. Je suis donc revenu à la vente.

Je suis une personne qui aime travailler au contact des autres. Je peux aussi bien travailler seule dans un bureau, que me trouver au sein d'une équipe. Mon entreprise étant souvent mon 3ème enfant, je m'investi entièrement dans les tâches de mon poste afin d'obtenir les meilleurs résultats.