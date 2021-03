Anita IACHELINI

Après des années en entreprise en tant que cadre, après un burn out et quelques prises de conscience, je décide de changer radicalement de parcours et de mettre mes savoir-être au service de l'Humain.



Les séances énergétiques que je proposais à mes proches sont désormais ouvertes à tous.



Je suis praticienne certifiée en Scan Thérapeutique, praticienne EFT, praticienne Access Bars et Facelift, hypnothérapeute, magnétiseuse. Je suis également canal des nouvelles énergies. Et je propose des séances de méditation personnalisée ou de groupes, pour les particuliers et les entreprises. La combinaison de ces outils me permet des proposer des accompagnements individuels ciblés.



Mes séances se déroulent dans la légèreté, un peu comme la douceur du crépuscule, tout en abordant des problématiques profondes si besoin est ; l'un n'empêchant pas l'autre.



Je travaille essentiellement à distance ou à domicile, sur rendez-vous uniquement. Je me déplace facilement en province.