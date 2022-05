Marie Claire BLOCH

" You're always on your way somewhere. The key is : find a way to be happy wherever you are now on your way to where you really want to be " Abraham



" Vous êtes à chaque moment sur votre chemin de vie. La clé est la suivante : trouvez ce qui vous rend heureux maintenant quelque soit où vous êtes , pour aller et devenir qui vous voulez vraiment être"



Enseignante en maternelle , dans le soucis d'accompagner mes petits élèves vers cette plus grande conscience d'eux mêmes , j'anime des petits ateliers de brain gym et ateliers philosophiques autour de grandir de la vie des émotions qui nous traversent : se reconnecter à cette innocence , cette fraîcheur de l enfance c'est retrouver cet état de présence à soi même dans ce petit coin de simplicité que nous égarons si vite.:



Kinésiologue je prépare ma reconversion afin d'accompagner toutes personnes désireuses de se reconnecter à leur potentiel , dans cette nouvelle conscience d'eux mêmes.



Reiki 1er et 2eme degré , shamballa , EFT , Fleur de bach , ennéagramme

Octobre 2011 Energéticienne IET technique d'énergie intégrée



* Publications juin 2007 : Les saisons du coeur ( recueil de poésies brèves et de haîkus) en vente sur le site des mille poètes ou en direct auprès de moi ) .

* diverses publications dans la revue haîkaî (site mille poètes )

* publication dans l'anthologie des mille poètes









Mes compétences :

Développement personnel

Enseignement

Reiki

Kinésiologie

Soin Energétique