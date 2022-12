Annabelle JEHAN

J'ai toujours été attirée par le monde du vivant. Je me suis naturellement orientée vers des études dans la biologie. Jai choisi la majeure Qualité et Règlementations dans ma formation dingénieur à lEBI (Ecole de Biologie Industrielle) avec le projet dêtre responsable qualité. Jai très vite évincé les secteurs non respectueux des animaux, et privilégié les industries tirant profit de lexploitation des végétaux. Après 16 ans passés à ce poste, je souhaiterais préférentiellement évoluer dans les affaires règlementaires et la qualité fournisseurs/achats.



Mes talents pour vous servir :

- Agilité d'apprentissage

- Esprit d'analyse

- Combativité

- Créativité



Je suis en quête du poste de mes rêves. Ce job parfait saurait répondre à toutes mes attentes :

- L'entreprise est dynamique, a une activité en accord avec mes convictions : en matière denvironnement, de respect du salarié et de son bien-être, et des êtres vivants. Les collaborateurs sont brillants, énergiques, sympathiques et bienveillants. Une entreprise qui prend en compte lépanouissement de ses collaborateurs.

- L'emploi est épanouissant parce quil est challengeant et enrichissant. Il me permet de me surpasser, de me perfectionner, de me rendre meilleure.



En répondant aux valeurs qui me sont chères, je serai votre collaboratrice la plus investie, sérieuse et pugnace. A VOS PROPOSITIONS !



Mobilité : Belgique région wallonne (si exigence de maîtriser le néerlandais que je NE parle PAS) de préférence vers Louvain La neuve vers lété 2023.



Mon expérience :

- Management d'une équipe jusqu'à 6 collaborateurs



- Mes secteurs d'activité :

* Principalement L'agroalimentaire : Boissons spiritueuses, Herbes, épices et poivres, Huiles végétales...

* La cosmétique

* La chimie

Je suis ouverte à des propositions dans d'autres domaines : les entreprises de service (entreprise de conseils, organisme de certification...), les dispositifs médicaux etc.

Mon impératif : rester dans des secteurs d'activité en lien avec le vivant et respectueux de la cause animale.



- Les normes et règlementations maîtrisées :

* IFS

* BRC

* ISO 22000

* ISO 9001

* ISO 22716

* ISO 14001

* OHSAS 18001

* Agriculture biologique

* Cosmétique écologique et biologique

* Alimentaire

* Cosmétique

* REACH