Annabelle TIANKUY

Depuis 20 ans, mon expertise métier et mes compétences s'articulent autour de 3 axes:



Assistanat Général

- Assistanat de Direction Générale (Agenda, organisation réunion , conf call, visio, déplacements, congés, notes de frais,…),

- Management transverse: 4 assistantes,

- Préparer, mettre en place et effectuer le suivi des réunions, reportings,

- Projets / Chantiers aboutis: Gestion Dynamique des Compétences, Interface Frontal Direct changement de téléphonie pour 3000 personnes, Prévenir les Risques Psychosociaux, Commission sur le Handicap,

- Maitrise parfaite du Pack Office Windows,



Commercial - Communication

- Interface entre les clients et la direction ,

- Interlocuteur de clients dits sensibles,

- Force de proposition marketing (mise en avant produits, renouvellements supports…),

- Gestion et mise à jour d’un site internet,

- Organisation de séminaires, salons , conventions, événements entreprises,

- Communication avec la presse,



QSE - Process

- Elaborations de process liées aux communautés de métiers,

- Mise en place administrative Appel d’Offres - Veiller au respect des procédures internes, des délégations de pouvoir / documents officiels , et des actions planifiées,

- Mise à jour des outils autogénération des matrices commerciales/ présentations Groupe,

- Elaboration de Références Clients,

- Veiller aux Causeries Sécurité – Plan de prévention,



Enjeux

- Etre le facilitateur des collaborateurs directs et transverses

- Créer du lien et de la fluidité au sein de la direction (posture, initiatives, animation)

- Organisation administrative homogène et collégiale



Valeurs ajoutées

- Adaptabilité et Compréhension parfaite de l’organisation d’un Groupe

- Proximité interface interne

- Relationnel confirmé avec les prestataires / clients extérieurs

- Force de proposition et pertinence dans l’élaboration ou l’amélioration des process

-Proactivité

- Sens des responsabilités



Parcours

- Licence d’Histoire / Histoire de l’Art – La Sorbonne

- Sportive de haut niveau pendant 20 ans (Section Basket Ball)

- Hobbies: Art – Peinture/ Sculpture, Photographie

- Langues:

Anglais: Communication écrite ou par mail / Compréhension orale

Italien : Compréhension écrite



Mes compétences :

Commercial

Communication

Communication - Marketing

QSE

Audit qualité

Assistanat de direction

Assistanat commercial

Réseaux sociaux

Communication externe

Communication online

Communication interne

Communication événementielle