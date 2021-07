Anne ALLENBACH

J'ai une double compétence de responsable Qualité Hygiène Environnemenet Sécurité et de chef de projets.

J'ai mis en place et géré un Système de Management Intégré QHSE dans une usine Amora Maille.

J'ai ensuite voulu changer de fonction pour connaître une autre strate de l'entreprise et j'ai coordonné des approvisionnements : projets d'implantation de nouveaux produits ou de modification de l'existant, résolution de problème récurrents, élaboration des business rules EDI avec les fournisseurs, etc ...



Je suis en recherche d'opportunités pour revenir à mon sujet de prédilection qui est l'Environnement. Je cherche à savoir si mon profil est en adéquation avec un poste en cabinet conseil en certification, établissement de dossier ICPE, bilans carbone, valorisation de déchets ou tout autre sujet se rapprochant de ces domaines. Si vous avez des informations à me donner ou des liens intéressants, je suis preneur !



Je reste toujours grandement intéressée par le reste de la sphère QHSE et l'industrie en général, par l'agro-alimentaire, mais je suis curieuse des autres secteurs. J'ai d'ailleurs "testé" les services et le médico-social en particulier qui sont très intéressants.



Mes compétences :

Bilan Carbone

Certification

Conseil

Déchets

Environnement

IAA

ICPE

Industrie alimentaire

Qualité

Sécurité

Valorisation