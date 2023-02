Anne BIGNON-LE BASQUE

Consultante formatrice en management de la formation, en communication et efficacité relationnelle.Mon cœur de métier c’est la pédagogie, j’ai une expertise de 12 ans en qualité de formatrice et de responsable pédagogique.



En tant que responsable pédagogique j’ai pu apprécier la qualité pédagogique de certains formateurs, celle-ci se caractérisait au-delà de l’expertise métier par une veille constante pour adapter les techniques d’apprentissage au profit des acquis stagiaires.



Pour ma part je me forme régulièrement à différents outils, méthodes pour répondre aux besoins du marché. J’ai une boite à outils composé de différentes approches : mind-map, jeux cadres, art thérapie… , qui me permet d’être au plus près des attentes des stagiaires.



Je propose aujourd’hui des formations sur mesure dans les domaines de la communication et de l’efficacité professionnelle. J’ai à ce jour animé les thèmes suivants auprès d’organismes :

Formation de formateurs,

Formation de tuteurs

Gérer efficacement son temps et ses priorités,

Animer des réunions courtes et efficaces.



Le développement des compétences est le sujet de tous, les entretiens professionnels en témoignent, je suis donc à votre disposition pour échanger avec vous.



Mes compétences :

Pédagogie

Communication

Marketing

Vente