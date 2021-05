Anne CAMUS

Expérience managériale en tant que Chef de Bloc opératoire (2017).

Diplômée de l'université Lyon 1(2016), Licence de management des organisations option cadre de santé.

Infirmière ( 2002 ) ayant exercée à Marseille, Nancy et Lyon au sein de structures de soins de type Espic, groupe de santé et clinique privée

Qualités principales axées sur une réelle implication au travail, une adaptabilité certaine et une aptitude à établir des relations humaines professionnelles harmonieuses.



Mes compétences :

Leadership

Formation

Management

Communication

Gestion de projet

Coordination