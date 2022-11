Ingénieur dans le nucléaire depuis 10 ans mon travail actuel consiste à apporter mon expertise aux équipes projets, études, achats, qualité et chantiers pour toutes les questions liées à la réglementation des appareils à pression, à la maintenance mécanique en centrale nucléaire, au soudage et aux contrôles non destructifs.



Mes compétences :

Réglementation des appareils à pression nucléaires

Soudage

CND

Mécanique

Matériaux de construction