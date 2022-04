Claire DE BUTTET

De parcours et de formations écclectiques,

la trame de fond reste l'art et le gout du travail en équipe.



Après des expériences de travail auprès de personnes handicapées mentales, d'enseignement en arts plastiques, puis plus "classiquement" en entreprise pendant plusieurs années comme assistante de pub, me voila à mon compte depuis 2004.



Artiste peintre décorateur, au service des particuliers, des architectes, des entreprises

j'aime les challenges sur des projets où l'écoute du client est une priorité. Je cherche à développer des partenariats et à accroitre mon activité par le biais de Viadéo.



Je vous invite à suivre mon actualité artistique sur ma page :

https://www.facebook.com/AtelierClaireDeB

et à visiter mon site:

www.atelierclairedeb.com



N'hésitez pas à me contacter et à me faire connaître.

A très bientôt !



trompe l'oeil, panoramiques, toiles et copies d'oeuvres, trumeaux, médaillons, grisailles, grotesques, frises, décoration de chambres d'enfants, faux bois, faux marbre, patines, enduits à la chaux, fresque, mosaique, meubles peints



Mes compétences :

Artiste

Artiste peintre

Décorateur

Peintre

Peintre décorateur

travail en équipe