Anne-Laure TACHON

Après 15 années d'une carrière professionnelle passionnante mêlant enseignement de l'anglais en collège et relecture/traduction, je me décide enfin à me consacrer à ma discipline de prédilection : la traduction audiovisuelle.

En 2016, j'ai le bonheur de créer avec mon partenaire de vie et de travail notre société : Babelwest Traduction, une nouvelle aventure professionnelle enthousiasmante.

Désormais auteur de doublages et de sous-titres pour des documentaires ou de la fiction, je reste également ouverte à d'autres opportunités professionnelles.



Mes compétences :

Sens des relations publiques

Gestion de projet

Gestion d'équipe

Travail en équipe

Organisation

Recherche de partenariats

Actions de communication