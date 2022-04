Anne-Laure TESSIER

Diplômée d'un Master 2 en Communication au sein de l'ISEG Marketing et Communication de strasbourg, et riche d'une expérience d'un an et demi en tant que chargée de communication.



Durant la période de septembre 2012 à décembre 2013, j'ai également été en contrat de professionnalisation en tant que Responsable du Développement Commercial dans l'entreprise Vedette (grossiste en horlogerie) avec laquelle j'ai eu la chance de participer entant qu'intervenante à 3 salons Maison&Objets (Villepinte).



En 2012, durant ma dernière année de Licence Administration Économique et Sociale, j'ai pu effectuer un stage au sein d'un centre de formation: PIGIER Performance.. J'occupais la fonction d'assistante de formation et j'aidais au quotidien les Conseillers en Formation. J'ai également organisé des réunions d'information, préparé des tests d'entrée et participé à des réunions ou événements tels que des salons JPO et réunions OPCA.



Enfin, mon stage s'est concrétisé par un mémoire dont le sujet portait sur les OPCA et la réforme de 2012.



Mes différentes expériences m'ont permis d'élargir mon esprit d'équipe que ce soit durant mes stages, en centre de formation ou durant mes fonctions d'animatrice et d'entraineur.



Polyvalente, persévérante et dynamique, je met tout en œuvre pour arriver à mon but.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe illustrator

Adobe photoshop

Paint Shop Pro

Assistante

Joomla

Esprit d'équipe

Adobe Lightroom

HTML

Microsoft Office