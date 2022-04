Anne Laure TRUCHAN

Dynamique, force de proposition, circonspecte, et disponible.

Fort d'une expérience de dix années à des postes d'assistanat de direction générale, directeurs délégués, comité de direction, communication et marketing.



Je suis à la recherche de nouvelles responsabilités et de nouveautés ; J’ai acquis maîtrise des outils et savoir-faire en communications internes (création de documents type communiqué ou lyflet commercial, lettres aux salariés) et évènementielles (congrès, séminaires, propositions d’idées et développement, constitution de listes d'invités, études de propositions et devis, déplacements, diffusion de l'information auprès des participants, coordination entre les différents participants agence/ salariés/ intervenants / prestataires, suivi planning et facturation) Marketing opérationnel (développement de services et solution produit vers prospect et client), suivi des équipes (RH, notes de frais, formations...).



Mon objectif : travailler en mode projet (équipe, gestion de personne, partage de connaissance et compétences), contribuer plus activement au développement et à l’expansion de la société qui m’offrira l’opportunité de travailler avec elle.



Mes compétences :

SAP

Consolidations

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Microsoft Office

préparation support

market research

management of web contents and data basis

PROFESSIONNAL EXPERIENCE

Microsoft Office 2007

JOBS SKILLS

IBM AS400 Hardware