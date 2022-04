Anne-Laure WALLIANG

Après un baccalauréat Scientifique et un BTS TPIL (Techniques Physiques pour l'Industrie et le Laboratoire) (formation similaire au DUT Mesures Physiques), j'ai intégré la formation d'ingénieur généraliste du CESI par l'apprentissage avec le CEA de Saclay (DSM/IRaMiS/SPEC), que j'ai obtenu en Septembre 2008.



Depuis Février 2009, je suis consultante au sein de la société IDBS (Editeur de logiciels de traitement de données). Mon role est d'accompagner de grands groupes de l'industrie pharmaceutique et cosmétique dans l'adoption de solutions informatique pour leurs laboratoires.