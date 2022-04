Anne-Laure WANCLIK DELACOUR

Bonjour,

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une solide expérience dans les domaines suivants :



- Définition et implémentation de stratégies marketing de conquête ou de "génération de leads" dans un univers B2B, principalement via les canaux print, digital et télémarketing

- Gestion de partenariats marketing

- Anglais courant (à l'oral et à l'écrit, grâce à 10 ans d'expérience professionnelle dans un groupe Anglo-saxon)



Mes compétences :

Anglais

B2B

B2C

Brésil

Chef de produit

Chef de projet

Digital

Fidélisation

Fidélisation conquête

Marketing

Marketing B2B

Marketing direct

Mobile

Partenariats

Portugais

Print

Print & web

Responsable marketing

Services financiers

Web

Management

Gestion de projet

SEO