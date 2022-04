Anne LAURIOL-ROULET

Auteur à Disney Hachette, Limonade, Miroir aux troubles, Chat Minou, Yseult, Plume de l'Argilète, etc... Sous le pseudo de Nananou, je travaille aujourd'hui dans l'édition jeunesse tout en continuant à animer quelques ateliers d'art-thérapie près de Lyon. J'ai travaillé en institution durant plusieurs années ainsi qu'en freelance au sein d'un atelier Lyonnais.

J'écris pour la jeunesse avec une immense passion.

J'ai également écrit un roman adulte "Le mal a dit - positive" .

Je suis également art-thérapeute et j'ai bien d'autres cordes à mon arc. Je suis ouverte à de nouveaux postes car j'ai très envie de voir du monde, de travailler en équipe, de rendre service et de partager ma bonne humeur.



Mes compétences :

Écriture

Art Thérapie • Animation d’ateliers créatifs et th

Accueil • Gestion de l’accueil physique et télép

Informatique/langues • Maîtrise de l’outil inform