Anne LAVILLE

2013 A AUJOURD’HUI : SUPERVISEUR QUALITICIENNE



2008 A 2013 : SUPERVISEUR PRODUCTION AG2R LA MONDIALE.



2005 à 2008 : CHARGEE DE CLIENTELE COORDINATRICE AG2R LA MONDIALE

Je souhaite cependant continuer à faire évoluer mes compétences.



Pour cette activité impliquant polyvalence et faculté d'adaptation, mon expérience acquise au cours de différents postes ainsi que les quelques années passées à l’étranger(Afrique de l'Ouest, Luxembourg et Roumanie) m’ont permis de continuer à développer mon sens des relations humaines.



Je suis attirée par les diverses fonctions que ce poste suppose et je souhaite mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein d'une équipe ambitieuse.



Mes compétences :

Encadrement

Maîtrise de la relation client

Qualité

Relation Client

Reporting

Communication