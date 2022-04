Ma boutique LA VIGENNA est le reflet de tout mes coups de coeur . Décoration de charme , pour une maison agréable à vivre , à regarder , à partager . Je crée aussi des abat-jour au goût de mes clientes . Des abat-jours uniques sont réalisés suivant mes inspirations , un tissu , un pied de lampe etc ... Rien n'est figé , tout est possible ! Les idées ne manquent pas !! Je relook aussi des meubles qui reprennent une deuxième jeunesse , peinture , patine , pochoir etc .....



Décoration

Patine