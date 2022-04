Anne LE BOT

Mon parcours justifie de ma capacité à assurer en autonomie les tâches administratives et également à prendre en charge la gestion de dossiers (notamment les appels d’offres).

Mes qualités de coordination et de soutien ainsi que mes capacités d'adaptation et la rigueur dont je fais preuve m’ont toujours permis de satisfaire mes employeurs.

Ce qui me plaît, c’est de participer au bon fonctionnement de l’entreprise en prenant en charge la partie administrative.



Mes compétences :

Gestion administrative

Administratif

Appels d'offres

Bureautique