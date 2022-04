De langue maternelle française, j'exerce le métier de traductrice indépendante depuis plus de 24 ans. Mes langues de travail (langues sources) sont l'anglais et l'allemand.

Membre de la SFT.

Domaines d'activité :

GENERAUX :

Tourisme, presse (communiqués), marketing, rédactionnel (revues culturelles, livres blancs), formation

TECHNIQUES :

Informatique, télécommunications, mécanique

SCIENTIFIQUES :

Environnement, climat, agro-alimentaire, cosmétique, sciences médicales et dentaires

INSTITUTIONNELS :

Textes institutionnels pour l'Union européenne et le Ministère des finances

JURIDIQUES ET ECONOMIQUES :

Contrats, assurances, gestion, rapports d’activités



QUALITE, FIABILITE, CONFIDENTIALITE et RESPECT DES DELAIS.



Site Internet : http://www.anne-le-goff.com



