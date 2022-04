Catherine GEFFRAY

Je suis traductrice et relectrice/correctrice de documents techniques dans les domaines aéronautique, spatial, mécanique, informatique, électronique, brevets et normes et également en économie et juridique.

Diplômée de l'Ecole Supérieure D'Interprètes et de Traducteurs de PARIS III EN ANGLAIS ET ESPAGNOL, je traduis vers l'anglais et le français. Mes principales références professionnelles sont : MATRA MARCONI SPACE, LATECOERE, AEROSPATIALE, SIDMI (SOUS TRAITANT DE L'AEROSPATIALE), SIEMENS, EUROCOPTER, STORAGE TEK, AFNOR ainsi que des cabinets de consultants indépendants, des agences de traduction (TRANSPERFECT, STUDEC, STUDELEC, ADT INTERNATIONAL, ILO, WORDSHOP, AGS...).

MEMBRE DE LA SFT (Société Française des Traducteurs) :Array

MEMBRE DE L'AAEESIT :Array

