Karine GAUDIN

Relectrice correctrice freelance, je relis tous types de documents, notamment : des traductions vers le français, des articles pour les journalistes, des thèses, des transcriptions, des documents internes d'entreprises ou de collectivités locales (newsletter, bulletins d'information mensuels ou annuels...)

J'effectue également des transcriptions de documents audio.



Traducteurs : vous souhaitez gagner du temps lors de vos traductions et vous épargner la relecture fastidieuse de vos documents.

Je peux vous aider en vous garantissant un document sans fautes d'orthographe, sans oublis de traduction. Je suis capable de me repérer dans un document en anglais, de vérifier la cohérence (ex : un même mot traduit de façon différente dans un même document).



Je suis ouverte à toute proposition de collaboration qui me permettra de mettre en œuvre mes compétences rédactionnelles (en présentiel ou non).



Mon site internet : http://pagesperso-orange.fr/kgaudin.correctrice/



A bientôt



Mes compétences :

Réactivité

Correctrice

Qualité

Orthographe

Relectrice

Transcription