Karine GAUDIN

Bonjour et bienvenue sur mon profil, je suis actuellement en recherche d'emploi, ayant passé 5 ans et demi en tant qu'assistante de centre auprès de la société Carglass, j'ai désormais quitté l'aventure et je suis en quête de nouvelles opportunités..

Dotée d'un sens du contact naturel, j'ai toujours orienté ma carrière professionnelle dans la mise en avant de solutions pour repondre aux besoins de mes clients. Fidèle dans mes convictions, je m'investis avec passion et dévouement dans les missions qui me sont confiées.

J'apprends continuellement et partage mes connaissances avec plaisir pour progresser.

À très vite pour d'autres responsabilités et de nouvelles tâches.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Satisfaction client

Stratégie Commerciale

Management

Travail d'équipe

Gestion d'équipe

Service client

vente

Négociations