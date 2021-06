Traductrice indépendante diplômée depuis 2008, je travaille pour le compte d’agences de traduction, de PME et de particuliers basés en France, Suisse, Belgique, Italie, au Luxembourg, Royaume-Uni et aux États-Unis.



J'apporte à mes traductions et relectures plus de 13 ans d'expérience professionnelle en entreprises (multinationale et PME) dans des domaines tels que l'aéronautique, l'informatique et le droit.



De langue maternelle française, j’ai vécu plus de 10 ans aux États-Unis, où je me rends régulièrement. Je suis basée dans la région toulousaine depuis 2001.



Je suis membre de la Société française des traducteurs (SFT) depuis 2009 et donc signataire de son code de déontologie.



Vous pouvez me contacter à l'adresse suivante : caroline@scott-traductions.fr ou visiter mon site Internet pour plus d'informations : http://www.scott-traductions.fr



Mes compétences :

English and French languages

Traduction médicale

Marketing produit

Traductrice

Qualité

Aéronautique

Informatique

Traduction

Freelance