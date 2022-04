Anne LE TIEC-BLAKISTON

De nationalité britannique, je travaille en France depuis plus 20 ans. Je suis parfaitement bilingue, avec une double culture et une réelle ouverture internationale.

Aujourd'hui, je travaille en tant que traductrice dans une PME régionale, je fais partie de l'équipe projet qui met en place un site web marchand international. C'est un challenge de découvrir une profession auparavant méconnue et de participer au lancement d'un site avec les phases de test et de mise au point.

Mon poste précédent m'avait amené à coordonner les dossiers d'accréditation internationale et les relations internationales d'une école multicampus.

J'ai été en charge d'une équipe multiculturelle et ai géré les partenariats et les échanges étudiants dans le monde entier. En tant que coordinatrice des relations internationales, je gérais des subventions de plus de 500K€ dans cet établissement d'enseignement supérieur privé pendant plusieurs années.



Comment me définir : pragmatique, analytique, parfaitement bilingue, ouverte d'esprit.



Mes atouts: ma capacité à trouver des solutions, ma diplomatie, mon sens d'initiative.



Mes compétences :

Traduction anglais français

Négociation

Accréditation

Rédaction technique

Informatique

Relationnel

Communication externe

Linguistiques